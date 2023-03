05/03/2023 KL. 19:00

For abonnenter

Ny ballade om brexit kan blive en bombe under 25 års fred i Nordirland

Premierminister Sunak forsøger at redde 25 års udsat fred i Nordirland med en ny brexitaftale. Men måske er det allerede for sent. Sekterisk adskillelse stikker dybt, og frygt for ny uro ulmer efter en brutal likvidering.