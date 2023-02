Dansk sag om tigger vurderes af domstol i Strasbourg

Men Østre Landsret mente ikke, at sagerne var helt ens. Manden i København havde andre muligheder, lød det.

Blandt andet lagde retten vægt på, at han var i besiddelse af, hvad der svarer til næsten 1000 kroner, da politiet anholdt ham.

- Navnlig på baggrund af de faktiske oplysninger finder vi ikke, at han ikke har haft andre handlemuligheder end at tigge under sit ophold i Danmark, sagde retsformanden.

Mandens forsvarer er advokat Asser Lyngs Gregersen. Han mener, at sagen minder meget om den fra Genève, men fik afslag på at bringe sagen videre til Højesteret. Men i Strasbourg er processen nu i gang.

- Det at række hånden eller en kop frem er et nødråb. Det er den ultimative mulighed for at bede om hjælp. Det er en adfærd, alle forstår, og modtagerne er frie med hensyn til at handle, har advokaten blandt andet sagt.