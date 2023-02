Fire lande til IOC: Drop forsøg på at få russere til OL

Fra dansk side er der heller ikke opbakning til IOC’s nuværende linje.

Formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF, Hans Natorp, sagde i sidste uge, at IOC risikerer, at miste goodwill ved at åbne døren på klem for Rusland og Hviderusland. Og at han frygter stor uro, hvis atleter fra Rusland og Hviderusland deltager ved OL.

Torsdag oplyser DIF’s pendant i Norge, Norges Idrettsforbund, at man ikke kan se for sig, at russiske og hviderussiske atleter skal kunne deltage i sportskonkurrencer, så længe der foregår krigshandlinger i Ukraine.

Fra USA er meldingen dog anderledes. Pressesekretær i Det Hvide Hus Karine Jean-Pierre oplyser torsdag, at atleter fra Rusland og Hviderusland bør kunne deltage i OL som neutrale atleter.