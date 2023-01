Ukraine stejler over mulig russisk OL-deltagelse i 2024

- Sådan en situation er uacceptabel for vores land, siger Vadym Goutzeit, der er ukrainsk sportsminister, ifølge AFP.

Siden februar sidste år har IOC udelukket russere og hviderussere fra de fleste olympiske sportsgrene efter Ruslands invasion i Ukraine.

Vadym Goutzeit oplyser, at Ukraine i øjeblikket forsøger at presse IOC og andre internationale organisationer for at få støtte til fortsat udelukkelse af russere og hviderussere ved OL.

Den ukrainske sportsminister truer også med, at landet helt vil blive væk fra sommerlegene i Paris.