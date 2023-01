Paludans planer om at brænde koran fordømmes af Tyrkiet

På mødet fik den svenske ambassadør at vide, at Tyrkiet på det kraftigste fordømmer den ”provokerende” protest, der omfatter afbrænding af muslimernes hellige bog.

Det er noget, Paludan flere gange har gjort - eller varslet, at han ville gøre - ved protester i både Sverige og Danmark.

Denne gang har han meddelt, at formålet med demonstrationen er at ”markere lidt ytringsfrihed” over for Tyrkiet.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Paludans protest finder sted, samtidig med at en pro-tyrkisk gruppe har planlagt en demonstration i same område for at vise støtte til den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan.