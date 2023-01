Polen er villig til at sende Leopard-kampvogne til Ukraine

- Et kompagni af Leopard-kampvogne vil blive overdraget som led i en koalitionsopbygning, siger Andrzej Duda under et besøg i den vestlige ukrainske storby onsdag.

- Vi ønsker, at det skal være en del af en international koalition, understreger han.

Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, sagde lørdag, at Polen ikke har til hensigt at sende Leopard-kampvogne til Ukraine uden dannelse af en koalition.

Den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, sagde mandag, at han stadig er overbevist om, at det er nødvendigt at koordinere våbenleverancer til Ukraine med allierede lande.