Tyskland indfører krav om coronatest for rejsende fra Kina

EU’s krisehåndteringsorgan, IPCR, der består af repræsentanter fra alle EU’s 27 medlemslande, anbefalede onsdag, at EU-landene kræver at se negative coronatest. Organets anbefaling minder om en tidligere anbefaling fra EU-Kommissionen.

Kina lempede i slutningen af 2022 landets hidtidige strenge restriktioner.

Det har medført høje smittetal mange steder. Samtidig planlægger Kina at åbne for, at landets indbyggere fra 8. januar kan rejse til udlandet.

Op mod 70 procent af indbyggerne i Shanghais - Kinas største og mest velhavende by - kan være smittet med covid-19, siger en af byens mest fremtrædende læger, Chen Erzhen.