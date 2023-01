Paris

Det er hørt før, at brødre skændes og kommer op at slås. Alligevel synes et royalt slagsmål mellem to prinser i et køkken at være et af scoopene i prins Harrys kommende biografi.

I et kapitel fra bogen, som avisen the Guardian har fået fingre i før den officielle udgivelse på tirsdag, fortæller Harry om, hvordan han blev slået i gulvet af sin storebror.