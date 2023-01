Prins Harry: William kaldte Meghan uhøflig og slog mig i jorden

The Guardian, som har læst bogen, kalder ”Spare” for en bemærkelsesværdig bog, hvor skænderiet mellem de to brødre udgør et opsigtsvækkende kapitel.

Ifølge prins Harry var årsagen til prins Williams’ besøg i 2019 den ”katastrofe”, som udspillede sig mellem brødrene og i tabloidpressen.

William ønskede angiveligt at tale om det, men ifølge Harry var han allerede vred, da han ankom til Harrys hjem i London.

Efter at William havde kritiseret hertuginde Meghan, svarede Harry igen, og det udviklede sig til et skænderi, hvor de begge råbte skældsord efter hinanden.

- Det hele skete så hurtigt. Meget hurtigt. Han greb mig i kraven, ødelagde min halskæde og slog mig i jorden. Jeg landede på hundens skål, som revnede under min ryg, og stykker af den skar sig ind i mig.