Putin afviser at være i gang med at opsluge Belarus

Den russiske præsident, Vladimir Putin, siger under et besøg i Belarus, at han ikke har ”nogen interesse” i at opsluge nabolandet.

Men han tilføjer ifølge Reuters, at ikke nærmere beskrevne ”fjender” ønsker at forhindre, at Rusland og Belarus smelter sammen.

- Rusland er ikke interesseret i at overtage nogen. Der er simpelthen ikke nogen grund til det, siger Putin ifølge det officielle russiske nyhedsbureau Tass.