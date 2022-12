Historisk britisk krone skal tilpasses inden Charles' kroning

Den tidligere krone blev smeltet om af britiske parlamentarikere efter henrettelsen af Charles I.

Kronen var efter sigende nærmest for tung til, at den kunne bæres på et kongeligt hoved.

Inden kong George V’s kroning i 1911 blev den gjort lettere, men den vejer stadig 2,23 kilo.

Charles kommer kun til at bære kronen ved ceremonien i Westminster Abbey. Når han træder ud af kirken, vil han være iført den mere moderne Imperial State Crown, der også bruges til åbningen af det britiske parlament.

Charles blev omgående udråbt til konge, da hans mor døde 8. september.

På grund af bekymringer om offentlighedens reaktion har Charles efter sigende bedt om, at hans kroning bliver mindre overdådig end hans mors i 1953.