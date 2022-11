EU forventer at inflation topper på mere end 10 procent

EU-Kommissionen forventer, at inflationen i EU vil toppe på 10,7 procent i sidste kvartal af 2022.

Derfor bør EU-landene ifølge EU-Kommissionen holde igen med at bruge penge på at stimulere økonomien for ikke at øge inflationen.

Det siger EU-Kommissær Valdis Dombrovskis på et pressemøde i Bruxelles tirsdag.