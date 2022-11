Græsk kystvagt er rykket ud til fiskerbåd fyldt med migranter

- De kan se båden, og den flyder stadig. Der er mange mennesker om bord.

Nødopkaldet fra den nødstedte båd kom kort efter midnat. To fragtskibe, et tankskib og to italienske fiskerbåde rykkede herefter ud for at hjælpe.

Redningsaktionen finder sted sydvest for den græske ø Kreta.

På grund af streng grænsekontrol fra Grækenland og EU’s fælles grænseagentur, Frontex, undgår migranter og menneskesmuglere generelt at tage ruten direkte over Det Ægæiske Hav mellem Tyrkiet og Grækenland.

I stedet tager de ofte ud på den længere - og farligere tur - syd om Kreta.