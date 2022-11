Polen: Rusland får ikke lov at deltage i OSCE-møde

En russisk delegation vil ikke få lov at deltage, når udenrigsministrene i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) i næste måned samles i den tredjestørste polske by Lodz.

- En delegation fra Rusland vil blive nægtet adgang, siger det polske udenrigsministeriums talsmand, Lukasz Jasina, fredag.