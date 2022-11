Men selv hvis dette var tilfældet, ser det foreløbigt ikke ud til, at Polen vil søge den yderste konsekvens: at gå efter at aktivere Natos artikel 5, som kan sætte gang i en egentlig Nato-aktion mod Rusland.

I stedet virker det tiltagende sandsynligt, at det i stedet bliver den mildere artikel 4, der kommer i spil. Polens regering udtalte selv efter et krisemøde om sagen tirsdag aften, at man vil drøfte denne mulighed med Nato-ledelsen nu.

Ved aktivering af artikel 4 er der tale om, at et medlemsland forpligter alle lande til at indgå i en drøftelse om landets territoriale integritet, politiske uafhængighed eller sikkerhed. Denne artikel har flere gange været aktiveret af især Tyrkiet.