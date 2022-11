Rusland: Meldinger om russiske missiler i Polen er en bevidst provokation

Det hedder videre, at de vragdele, der er fundet ved eksplosionsområdet ”ikke har noget at gøre med russiske våben”.

Det amerikanske nyhedsbureau AP citerede tidligere tirsdag aften en unavngiven amerikansk efterretningskilde for, at et russisk missil har ramt i Polen nær den ukrainske grænse og dræbt to personer.

Oplysningen er tirsdag aften fortsat ikke bekræftet fra andre sider.

Polens regering har indkaldt til krisemøde tirsdag aften klokken 21 dansk tid.

Meldingen om et muligt russisk missil i Polen vækker opsigt, da Polen - modsat Ukraine - er medlem af forsvarsalliancen Nato.