Atomchef råber vagt i gevær efter strømafbrydelse på kraftværk

Derfor brugte man nøddieselgeneratorer i de to døgn, kraftværket ikke var tilkoblet elnettet. Torsdag havde man brændstof til 15 dage, lød det.

Kraftværket har mistet den eksterne strømforbindelse en række gange i løbet af Ruslands invasion af Ukraine.

- De gentagne strømafbrydelser viser med al tydelighed, hvor alvorlig en nuklear sikkerhedsmæssig situation dette store atomkraftværk står i, siger Grossi.

IAEA har forsøgt at skabe en sikkerhedszone omkring kraftværket for at mindske risikoen for en atomulykke.