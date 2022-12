I datidens konsekvensberegninger talte menneskeskæbner lidt mindre. Man fandt gerne det tunge værktøj frem, når skinnerne skulle rulles ud over Europa.

Efter at have anført et stort spørgsmålstegn ved selve metoden, forklarer Jon Worth, at EU som resultat råder over et glimrende tognet på tværs af medlemslandene. Det virker bare ikke optimalt.

Rejsende imellem Letland og Estland skal eksempelvis vente tre til fire timer i grænsebyen Valga, fordi de to lande ikke koordinerer køreplanerne. Fra hollandske Eindhoven til Antwerpen i Belgien sendes passagerer ud på en tidsrøvende omvej, selvom en direkte bane eksisterer. Og imellem Spanien og Frankrig findes flere ruter slet ikke, hvis man køber billet online via f.eks. DSB eller tyske Deutsche Bahn; de lokale selskaber deler nemlig ikke afgangsdata med internationale databaser.