Tusindvis af briter kræver EU-medlemskab ved protest i London

- Det er ikke noget der gør, at man fuldkommen kan kuldsejle og vælte hele landet. Se nu seks år senere hvor vi er. Vi skal have en fornuftig regering på plads og et valg nu, for de her skændes som rotter i en sæk, siger hun.

I disse dage er det konservative britiske regeringsparti i krise, efter at Liz Truss gik af som premierminister efter kun 45 dage på posten.

En af de formodede kandidater til at overtage posten efter hende er Boris Johnson, som også var en af de mest markante fortalere for, at briterne skulle forlade EU.