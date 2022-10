Den konservative parlamentariker James Duddridge, der støtter Johnson, bekræfter ligeledes, at Johnson nu har over 100 støtter. Det skriver Reuters.

Men blot nogle minutter efter at nyheden var begyndt at sprede sig i britiske medier, lyder der skeptiske kommentarer fra andre konservative parlamentsmedlemmer.

- Sludder og vrøvl, lyder en af kommentarerne ifølge BBC.

Årsagen er, at der langt fra er 100 konservative parlamentarikere, der åbent og med navns nævnelse har tilkendegivet, at de ønsker Johnson tilbage på premierministerposten - som han forlod for blot seks uger siden efter en række skandaler.