Belarus og Rusland danner fælles militær styrke

Den belarusiske leder, Aleksandr Lukasjenko, siger, at Belarus og Rusland sammen vil danne en militær indsatsstyrke som reaktion på, hvad han kalder ”forværrede spændinger ved hans lands vestlige grænser.”

Det skriver det statslige nyhedsbureau Belta.

Lukasjenko siger, at de to lande begyndte at opbygge den fælles styrke for to dage siden - øjensynligt efter en kraftig eksplosion på Ruslands bro til Krim, som russerne siger Ukraine stod bag.