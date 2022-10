Analytiker om Krim-bro: Det ligner et stort ukrainsk angreb

- Alting peger på, at det er noget, som ukrainerne gerne ville gennemføre, og mon ikke det også er dem, der står bag, siger Anders Puck Nielsen.

Han siger, at han har svært ved at se, at andre kan være gerningsmænd bag angrebet. Militæranalytikeren anser det slet ikke som værende sandsynligt, at russerne selv skulle stå bag bombningen - eventuelt for at optrappe krigen.

- Det ser jeg overhovedet ikke for mig. Den her bro er simpelthen fuldstændig afgørende for Ruslands mulighed for at forsyne de styrker, der er i det sydlige Ukraine, siger Anders Puck Nielsen.