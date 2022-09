Putin giver whistlebloweren Snowden russisk statsborgerskab

De amerikanske myndigheder betragter lækagen som offentliggørelse af fortrolige oplysninger og ønsker at retsforfølge Snowden.

Skulle Snowden en dag blive dømt for anklagerne, der er rejst mod ham, står han til at afsone 30 år i et amerikansk fængsel.

I 2013 flygtede han først til Hongkong, hvor han mødtes med den amerikanske journalist Glenn Greenwald og filmmageren Laura Poitras.

I flere måneder afslørede de løbende fortrolige oplysninger fra den amerikanske efterretningstjeneste.