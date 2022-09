Højrefløjens største parti har erklæret valgsejr i Italien

Italienerne har talt. Og med deres stemmer har de givet klar opbakning til en centrumhøjreregering ledet af Italiens Brødre med Giorgia Meloni i spidsen.

Det siger partiformanden natten til mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Hun siger, at hun ikke har i sinde at forråde italienernes tillid.

- Hvis vi bliver kaldt til at regere denne nation, vil vi gøre det for samtlige italienere med henblik på at samle folket og ophøje det, der forener dem, snarere end det, der adskiller dem, siger Meloni.