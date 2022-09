Europas højrefløj hylder Melonis valgresultat i Italien

Giorgia Melonis parti står til at få mellem 22,5 og 26,5 procent af stemmerne ifølge de foreløbige resultater, og den højrekoalition, som hun står i spidsen for, ventes at få flertal.

Natten til mandag sagde Meloni selv, at italienerne med deres stemmer har givet klar opbakning til en regering med Italiens Brødre i spidsen.

Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, der er fra det højreorienterede parti PiS, skriver tillykke til Giorgia Meloni på Twitter.

Det franske EU-parlamentsmedlem Jordan Bardella, der er fra Marine Le Pens parti, National Samling, skriver, at italienerne har givet EU-Kommissionsformand Ursula von der Leyen ”en lektion i ydmyghed”.