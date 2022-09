Rapport: Ruslands undertrykkelse af borgere har nået nye højder

I nogle tilfælde har det endda fået disse til at forlade landet helt.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har tidligere sagt, at alle retshåndhævende myndighederne er blevet bragt under hans kontrol med succes.

Det er den tredje rapport, der er blevet lavet af OSCE, siden Rusland invaderede Ukraine i slutningen af februar. De to andre rapporter fokuserede på Ukraine, der anklagede Rusland for at krænke international humanitær lov.

Den tyske advokat Angelika Nussberger blev hyret af OSCE til at foretage en analyse af humanitære rettigheder og demokratiet i Rusland.