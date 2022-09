Ukrainske styrker bevæger sig længere ind i Donbas

Man skal ikke mange uger tilbage, før Rusland så ud til at have en stærk position i Donbas-området. Angrebene mod Kyiv var så godt som ophørt, og de russiske soldater var koncentreret i Østukraine.

Men nederlag på nederlag for russerne har tilladt Ukraine at rykke længere ind i Donbas, i takt med at Rusland har overgivet nøglepositioner som Izjum og Kupjansk, som begge ligger tæt på grænsen til Luhansk-regionen.