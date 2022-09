Liz Truss lover knap 20 milliarder til Ukraine næste år

Hun fortæller også, at hun blandt andet vil bruge generalforsamlingen til at få verdensledere til at stå sammen for at sætte en stopper for afhængigheden af russisk gas, efter at Nord Stream 1 er blevet lukket på ubestemt tid.

- Ved at lukke for hanerne på gasrørledningen Nord Stream har Putin (Ruslands præsident, Vladimir Putin, red.) dømt millioner af mennesker i Europa til en koldere og sværere vinter, lyder det fra premierministeren.

- For mange liv - i Ukraine, Europa og resten af verden - bliver manipuleret af en afhængighed af russisk energi. Vi er nødt til at samarbejde for at sætte en stopper for det én gang for alle.