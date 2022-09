For nogle blev den løsslupne stemning af gravøl for meget.

»Jeg er lige kørt halvanden time fra Northampton til London og havde forventet at opleve en højtidelig stemning med folk, der oprigtigt sørgede over det kæmpemæssige tab for nationen,« klagede 52-årige Steven Dodsworth: »I stedet finder jeg et Tik-tok-show, hvor folk er mest optaget af at tage billeder af sig selv til de sociale medier eller af at drikke sig i hegnet«.

Dronningen ville næppe have brokket sig. Den blandede flok med folk i alle aldre og fra alle lag og grupper var et godt billede på den farverige britiske mosaik, som den 96-årige dronning igennem sine 70 år på tronen formåede at holde sammen på.