Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, er nu på den hårde måde i færd med at lære kunsten at operere i et parlament, hvor han efter forårets parlamentsvalg ikke længere har flertal.

En debat før sommerferien om en hjælpepakke, der skal afbøde smerten fra en galopperende inflation hos de mest trængende, udviklede sig til et flere dage langt stormfuldt rivegilde med protester, højtråbende debatter og kollektive udvandringer.