Hvalros er vendt tilbage til Oslo - aflivning er ikke aktuelt

I mellemtiden har der rejst sig en debat om, hvorvidt hvalrossen bør aflives.

Det er dog ikke aktuelt, oplyser Fiskeridirektoratet i Norge. Forklaringen lyder blandt andet, at hvalrosser er fredede dyr.

- For at kunne aflive den skal den udgøre en fare for liv og helbred. Derfor er det så vigtigt, at folk holder afstand for ikke at fremprovokere farlige situationer. Når vilde dyr føler sig truet, kan de angribe, skriver direktoratet.

Flere folk nærmede sig i sidste uge hvalrossen for at se den og tage billeder af den. Det førte til, at en båd blev sendt ud for at skærme hvalrossen.