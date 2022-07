Ny folkeafstemning om løsrivelse deler vandene i Skotland

Den konservative britiske regering med premierminister Boris Johnson i spidsen siger nej til en ny uafhængighedsafstemning og siger, at spørgsmålet blev afgjort i 2014.

Nicola Sturgeon håber ifølge avisen The Herald, at den britiske højesteret vil give hendes regering grønt lys til at holde en ny folkeafstemning, uden at den skal have godkendelse fra regeringen i London.