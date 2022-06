Over 20.000 migranter har forsøgt at krydse Den Engelske Kanal i år

I sidste uge blev mindst 1512 mennesker samlet op af kystvagten, hvilket var det højeste antal i adskillige uger.

Tallene for 2021 var allerede en rekord, men de seneste statistiske data tyder på, at den vil blive slået. Et bedre sommervejr kan få flere til at gøre forsøget i år end sidste år.

Over 52.000 migranter begav sig ud på kanalen i 2021, hvoraf 28.000 af dem havde held med deres forehavende og kom til Storbritannien ifølge data fra de franske myndigheder.

Den britiske regerings forsøg på at sende et fly med asylansøgere til det afrikanske land Rwanda tirsdag i sidste uge blev midlertidigt stoppet af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Den britiske regerings omstridte politik har til formål at få stoppet de mange migranter, som tager den farlige tur over Den Engelske Kanal.