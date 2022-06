Maratonsag i Paris er snart slut – men ikke for alle

Igennem 10 måneder er Bruno Poncet trofast troppet op til næsten samtlige retsmøder i centrum af Paris for at overvære Frankrigs største terrorsag.

Efter planen vil 20 tiltalte, hvoraf 14 er til stede, den 29. juni få deres domme for indirekte eller direkte at have bidraget til et blodbad, der den 13. november 2015 dræbte 130 og sårede flere hundreder andre foran Stade de France, uden for flere fortovsrestauranter og i spillestedet Bataclan.