Syv er fundet døde efter helikopterulykke i Italien

Ligene af syv mennesker er fundet i vraget af en helikopter, der forsvandt over bjergene i det nordlige Italien for to dage siden.

Det oplyser redningstjenester lørdag ifølge det italienske nyhedsbureau Ansa.

Helikopteren lettede torsdag fra Lucca i regionen Toscana og havde kurs mod den nordlige by Treviso.