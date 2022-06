Norges kronprinspar giver husly til ukrainske flygtninge

I marts oplyste kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, at det ikke kunne lade sig gøre for det danske kongehus at stille bolig til rådighed for ukrainere, der er flygtet fra Ruslands invasion.

- Hvad angår boligmuligheder, så er det desværre ikke et bidrag, der er aktuelt.

- Forholdene omkring de fondsejede, belgiske ejendomme kan ikke sammenlignes med danske residensslotte, der er sikkerhedsmæssigt indrettede, så de kan varetage den særlige funktion at være bopæl for den kongelige familie, lød det i marts fra kommunikationschefen.

Det kan eksempelvis dreje sig om overvågningskameraer eller sikkerhedsdøre, der ikke må vises til personer, der ikke er sikkerhedsgodkendt.

Hvorvidt den ejendom, som Norges kronprinspar har stillet til rådighed for ukrainske flygtninge, er fondsejet som de belgiske eller et residensslot, fremgår ikke.