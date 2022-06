Dronning Elizabeth har meldt afbud til endnu et arrangement

Phil White, der er direktør for London-afdelingen af The Jockey Club, som står bag væddeløbet, siger, at der er store planer om at fejre dronningen.

- Det er sjældent, at dronningen ikke har mulighed for at deltage, men vi er glade for, at hun vil følge dagen i fjernsynet, siger han ifølge Sky News.

Der havde i forvejen været spekulationer om, hvorvidt dronningen ville være i stand til at deltage.

Det skyldtes, at hun fredag gik glip af en stor gudstjeneste i London, fordi hun torsdag havde ”oplevet ubehag”.