Belgisk EU-profil: EU-kompromis om olie er skamløst

- Et skamløst ”kompromis” om sanktioner, skriver Guy Verhofstadt på Twitter.

- Vi vil fortsat købe russisk olie resten af året og finansiere Putins krigsmaskine. Og efter det vil lande som Ungarn få en undtagelse, skriver han.

Verhofstadt peger på, at selv om EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og EU-præsidenten, Charles Michel, natten til tirsdag fremhæver aftalen som et hårdt slag mod Rusland, så fortsætter indkøbene af russisk olie et stykke tid endnu.

Målet er at have udfaset den russiske olie, der leveres via skibe, inden udgangen af året. Men russisk olie leveret via rørledning er fortsat undtaget. Det betyder, at EU-landet Ungarn også næste år vil købe russisk olie.