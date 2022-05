Topkardinalen Angelo Sodano er død

Men det kom frem, at Macial, der døde i 2008, levede et dobbeltliv. Han var på den ene side en troende præst, på den anden side var han pædofil, jagtede kvinder og var narkoman.

Sodano afviste flere gange, at han havde kendt noget til den mørke side af Macial, og at han havde dækket over ham.

Men i 2010 skrev forfatteren Jason Berry, en førende ekspert i krisen med seksuelle overgreb i den katolske kirke, en række afsløringer i avisen National Catholic Reporter.

Her stod, at Sodano havde blokeret for, at Vatikanet undersøgte forholdene omkring Macial.

Også i 2010 kritiserede ofre for katolske præsters overgreb Sodano for at have sagt ved en påskemesse, at overgreb mest var noget ”småsladder”.