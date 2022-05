Tyskland bestiller 40.000 abekoppe-vacciner hos Bavarian Nordic

Tyskland har bestilt 40.000 doser vaccine mod virussygdommen abekopper hos den danske virksomhed Bavarian Nordic, hvis et udbrud af sygdommen i forbundsrepublikken skulle blive værre.

Det oplyser den tyske sundhedsminister Karl Lauterbach tirsdag.

- Vi ønsker at være parate til at vaccinere personer, som har været i kontakt med smittede, hvis et udbrud i Tysland bliver forværret, siger ministeren.