Atomchef: Strålingen ved Tjernobyl er igen normalt

De russiske soldater forlod området igen omkring en måned senere.

IAEA-chefen besøgte Tjernobyl på årsdagen for verdens værste atomkatastrofe, der fandt sted i 1986.

Da Grossi ankom til de store sarkofager, der indkapsler resterne af atomkraftværket, sagde han, at den russiske overtagelse af Tjernobyl var ”meget, meget farlig”.

Ukraines regering har tidligere sagt, at de russiske soldater kan være blevet udsat for stråling efter at have gravet flere steder i den giftige jord. De kan også have hvirvlet en del jord og støv op med deres tunge militærkøretøjer.

Ruslands FN-kontor meddeler ifølge nyhedsbureauet Tass, at Ukraine har det fulde ansvar for sikkerheden ved Tjernobyl.