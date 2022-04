Macron angreb Le Pens forbindelser til Putin i tv-duel

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger under den afsluttende tv-debat før præsidentvalget søndag, at udfordreren Marine Le Pen har sine interesser i Rusland hos præsident Vladimir Putin.

Det nægter hun energisk.

Macron henviser til, at hun forholdt sig passivt, efter Rusland i 2014 annekterede den ukrainske halvø Krim, at hun ikke talte imod Rusland under den russiske hærs voldsomme angreb i Syrien.