Mistænkt for IS-angreb i Paris ændrede mening i sidste øjeblik

Indtil da, hævder Salah Abdeslam, troede han, at han skulle sendes til Syrien. Men i stedet fik han altså at vide, at han var blevet udvalgt til at udføre et angreb i Paris med et selvmordsbælte.

- Det kom som et chok for mig, men han (Abdelhamid Abaaoud, red.) endte med at overtale mig, fortalte Abdeslam onsdag i retten.

Salah Abdeslam påstår, at han under mødet ikke blev informeret om målene for angrebet.

Angrebsmændene dræbte den 13. november 2015 130 mennesker i selvmordsangreb og skyderier på stadionet Stade de France, spillestedet Bataclan og på gadecaféer, barer og restauranter i Paris.

Den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) tog skylden for angrebet, der menes at være planlagt i Syrien.