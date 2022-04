Macron og Le Pen har kurs mod anden valgrunde

Det skriver BBC.

De første valgstedsmålinger, der blev offentliggjort umiddelbart, efter at valgstederne lukkede klokken 20.00, viste også, at Macron havde fået fleste stemmer med Le Pen på andenpladsen.

Dermed ser det ud til, at Macron og Le Pen går videre til anden valgrunde 24. april.

I og med, at ingen af de i alt 12 præsidentkandidater i første runde fik over 50 procent af stemmerne, skal de to kandidater, der får flest stemmer, mødes i anden valgrunde om to uger.

Flere af Macrons modkandidater giver søndag aften deres opbakning til den siddende præsident.