Knap to ud af tre franske vælgere har stemt

Macron står i de seneste målinger til 26 procent af stemmerne, mens Le Pen står til 24 procent.

Der er ti andre kandidater, men kun en enkelt af dem har en tocifret opbakning i procent. Det er venstrefløjskandidaten Jean-Luc Mélenchon, der står til 18 procent.

Macron og Le Pen to betragtes som favoritter til at gå videre til anden og afgørende runde af præsidentvalget den 24. april.

Ved præsidentvalget i 2017 var det også Macron og Le Pen, der fik flest stemmer i første valgrunde og derfor begge gik videre til anden valgrunde. Her vandt Macron med 66 procent af stemmerne.

Denne gang har de seneste meningsmålinger - der er offentliggjort fredag - vist, at de to ligger meget tættere på hinanden. Ikke kun første valgrunde, men også i den afgørende runde om to uger.