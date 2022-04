10/04/2022 KL. 11:40

Macron har god grund til at være bekymret

Højrenationalisten Marine Le Pen haft kraftig medvind op til søndagens første runde af det franske præsidentvalg. Mange vælgere mener, at hun er klar til at blive præsident. Valgdeltagelsen lavere end for fem år siden.