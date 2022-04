Danskere kan komme foran i køen til job i EU

- Det er vigtigt af flere grunde. Det er vigtigt for Danmark at få indsigt i og indflydelse på de beslutninger, der træffes. Det er også vigtigt, at danske synspunkter og værdier er repræsenteret i politikudformning i EU.

- Og så har det også betydning for legitimeringen af EU, at Danmark som medlemsland ser sig repræsenteret rundt om i EU’s systemer, siger Henning Thiesen.

Han vurdere, at der er stor interesse for EU-stillingerne i Danmark. Men udvælgelsesprøverne har været en stopklods for mange danskere.

I dag er rekrutteringsprocessen, kaldet EU concours, set med danske briller nærmest uendelig lang. Det tager ofte 14 til 18 måneder med forskellige test og interview, før man kommer igennem.