Ungarns premierminister, Viktor Orbán, føler sig sikker på, at han får lov til at blive siddende på posten.

Kort før klokken 23.00 har han udråbt sig selv som vinder af søndagens parlamentsvalg.

Hans parti, Fidesz, fører da også optællingen klart og står til at få to tredjedele af mandaterne.

Over 70 procent af stemmerne er talt op, og Fidesz har ifølge nyhedsbureauet Reuters udsigt til at sætte sig på 135 af de 199 stole i parlamentet. Oppositionsalliancen står til at få 57 mandater.