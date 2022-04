01/04/2022 KL. 11:45

Krigen i Ukraine skærper diskussion om fransk atomkraft

Krigen i Ukraine har ført til to vidt forskellige reaktioner i den franske atomdebat op til præsidentvalget den 10. og 24. april. Ifølge modstanderne viser Ruslands beskydning af Tjernobyl, at atomkraft er endnu mere dødsensfarlig, end man troede. Tilhængerne er overbevist om, at atomenergi er det eneste, der kan redde os fra afhængighed af Vladimir Putins gas.