Endnu et ukrainsk kraftværk har mistet forbindelse til atomagentur

IAEA-chef Rafael Grossi siger, at han er bekymret over den pludselige afbrydelse af data fra begge kraftværk.

Russiske styrker erobrede i sidste uge atomkraftværket ved Zaporizzja. Det ligger ved Dnepr-floden og er Europas største atomkraftværk.

Det skete efter lange kampe ved kraftværket. En bygning i nærheden af kraftværket brød desuden i brand.

Ved Zaporizzja er to af kraftværkets seks reaktorer i øjeblikket aktive, oplyser IAEA. Niveauet af stråling i området er ”normalt”.

Rafael Grossi har tilbudt flere gange at rejse til Ukraine for at sikre, at der er styr på sikkerheden på landets atomkraftværker.